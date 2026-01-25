В Совфеде рассказали, кто из пенсионеров может получить единовременную выплату

Нововведения затрагивают пенсионеров, которые работали в период с 2002 по 2013 годы.
С 1 января 2026 года в России изменился порядок расчета и получения накопительной пенсии для граждан, достигших пенсионного возраста. Об этом журналистам рассказал сенатор Игорь Мурог. Новые правила распространяются на мужчин с 64 лет и женщин с 59 лет, которые работали с 2002 по 2013 годы.
«Накопительная часть формировалась у россиян, работавших с 2002 по 2013 годы, то есть за счет взносов, сделанных до 2014 года. Кроме того, пополнить пенсионные накопления можно было за счет добровольных взносов, программы софинансирования или средств материнского капитала», — сказал Мурог в разговоре с RT. Теперь, как подчеркнул он, ежемесячной выплаты определяется по новой формуле: сумма накоплений делится на 270 месяцев (22,5 года).
По его словам, остается возможность получить пенсионные накопления единовременно, но только при очень небольшом размере расчетной выплаты. Такое право возникает, если рассчитанная накопительная пенсия не превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году он установлен на уровне 16 288 рублей, значит, оформить разовую выплату смогут те, у кого расчетная накопительная пенсия составляет менее 1629 рублей в месяц.
Ранее эксперты напоминали, что мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет при условии, что размер их накопительной пенсии не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера (16288 рублей в 2026 году), могут получить накопления единовременно — до примерно 440 тысяч рублей. Параллельно правительство выделило свыше 10 млрд рублей из резервного фонда на доплаты неработающим пенсионерам и выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.