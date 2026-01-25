Льготные категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнитильные выплаты

«Одной из выплат, дополняющих пенсию, является ежемесячная денежная выплата. Она предоставляется Социальным фондом РФ определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, героев, бывших узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, и других категорий», — рассказала Мельникова.
Сенатор отметила, что при наличии права на ежемесячную денежную выплату по нескольким основаниям, будет назначена одна выплата, наибольшая по размеру. Величина выплаты зависит от категории льготника.
Кроме того, существует социальная доплата, назначаемая при общем материальном обеспечении ниже регионального прожиточного минимума. Мельникова пояснила, что если сумма материального обеспечения, включая пенсию и дополнительные льготы, не достигает прожиточного минимума в регионе, то пенсионеру полагается федеральная или региональная социальная доплата.
Ранее Наталья Мельникова сообщала, что граждане, не имеющие трудового стажа, имеют право на социальную пенсию, размер которой составляет 8 824 рубля. По словам сенатора, в случае, когда размер социальной пенсии не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, к ней назначается социальная доплата. Политик добавила, что доплата будет установлена, если пенсионер не работает.
