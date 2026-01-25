Льготные категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнитильные выплаты

Ранее Наталья Мельникова сообщала, что граждане, не имеющие трудового стажа, имеют право на социальную пенсию, размер которой составляет 8 824 рубля. По словам сенатора, в случае, когда размер социальной пенсии не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, к ней назначается социальная доплата. Политик добавила, что доплата будет установлена, если пенсионер не работает.