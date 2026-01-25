Опасный месяц: что запрещено делать в феврале по народному календарю

Нельзя выносить мусор после захода солнца. Считалось, что вместе с сором можно нечаянно вынести из дома свое благополучие и удачу. Этот запрет особенно строго соблюдался в первую неделю февраля. Нельзя свистеть в доме. Это поверье, известное многим, в феврале становилось особенно актуальным. Верили, что февральский ветер, услышав свист, ворвётся в дом и выдует из него все тепло — и физическое, и душевное. Холод и ссоры на весь год обеспечены. Нельзя долго смотреться в зеркало, если болеешь. Зеркало считалось границей между мирами, особенно в феврале, когда эта граница истончалась. Больной человек, по поверью, мог «увидеть» в отражении свою смерть или отдать зеркалу свои силы, нужные для выздоровления. Нельзя рассказывать о своих снах до обеда. Февральские сны считались вещими, но очень хрупкими. Расскажешь до полудня — не сбудется, а то и наоборот сбудется. Их нужно было «закрепить» — молчанием или записью. Нельзя ссориться и выяснять отношения. Февральские конфликты в народе считались особенно опасными. Говорили: поссорился в феврале — мириться будешь долго. Запрещалось выяснять отношения в семье, ругаться с соседями, поднимать старые обиды. Считалось, что зимняя злость «прилипает», а весной вылезает в виде болезней и неудач. Нельзя жаловаться на холод и погоду. Интересный, но устойчивый запрет: в феврале не принято было роптать на морозы. Люди верили, что жалобы «раздражают зиму», и она ответит новыми холодами. Особенно строго следили за этим в морозные дни после Сретения. Нельзя лениться и долго лежать без дела. Несмотря на зиму, февраль не считался временем полного покоя. Лень в этом месяце связывали с бедностью и затяжными проблемами. По приметам, кто ленится в феврале — весь год догоняет дела, а кто спит допоздна — теряет удачу. Даже в сильные морозы старались хотя бы немного поработать по дому. Нельзя выбрасывать хлеб и еду. Февраль — месяц строгого отношения к запасам. Выброшенная еда считалась плохим знаком. Особенно опасным считалось выбрасывать хлеб, оставлять еду на ночь на столе, относиться к пище небрежно. По поверьям, это вело к нехватке денег и проблемам с урожаем. Нельзя стричь волосы в определенные дни. В народе верили, что февральские стрижки могут ослабить человека, особенно в дни сильных морозов и метелей. Запрет касался детей, пожилых, часто болеющих. Считалось, что вместе с волосами можно «срезать силу».