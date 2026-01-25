ВС РФ отразили попытку украинских формирований прорваться в Купянск

Российские войска за прошедшие сутки пресекли попытку контратаки украинских штурмовых подразделений на купянском направлении в Харьковской области. Атака была направлена на прорыв в сторону Купянска.
По данным группировки войск «Запад», боевые действия развернулись в районе населенного пункта Коваляевка. Украинские формирования, относящиеся к одной из бригад национальной гвардии, пытались перейти в наступление, однако были остановлены.
В ходе отражения атаки противник понес потери: были уничтожены семь военнослужащих и грузовой автомобиль.
Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на субботу нанесли массированный удар возмездия по украинскому предприятию, выпускающему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также по объектам топливно-энергетического комплекса, связанным с ВСУ.