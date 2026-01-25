В Иркутской области 63100 человек отмечают День студенчества

В 2025 году высшие учебные заведения зачислили 17 600 первокурсников, при этом 45,4% из них заняли бюджетные места. Общее число выпускников с высшим образованием достигло 10 800 человек. Помимо этого, в 71 колледже и техникуме учатся 67 тысяч студентов. В 2025 году туда поступило 23,4 тысячи абитуриентов, а получили квалификацию 16,2 тысячи человек.