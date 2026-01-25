СМИ: В Стамбуле в мусорном баке нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана

В ноябре голое и обезглавленное тело женщины нашли в лесу под Екатеринбургом. По подозрению в убийстве задержали ее сына. Молодой человек во всем признался и заявил, что «забил мать как скот». Теперь ему грозит серьезный тюремный срок. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого преступления.