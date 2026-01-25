СМИ: В Стамбуле в мусорном баке нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана

В Стамбуле полиция обнаружила тело женщины без головы, завернутое в простыню в мусорном контейнере. Как сообщает издание Sabah, жертвой оказалась 37-летняя гражданка Узбекистана.
Труп был найден сборщиком макулатуры в мусорном баке в районе Шишли.
— В районе Шишли человек, собиравший бумагу, обнаружил в мусорном баке завернутое в простыню тело женщины без головы, — пишет издание.
После оцепления района и прибытия следователей по убийствам личность погибшей была установлена по отпечаткам пальцев — ею оказалась Дурдона Хакимова. Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.
2 декабря в Германии турист обнаружил тело обезглавленной 32-летней беженки из Эритреи без рук. Позднее ее трехмесячного сына нашли подброшенным в монастыре.
В ноябре голое и обезглавленное тело женщины нашли в лесу под Екатеринбургом. По подозрению в убийстве задержали ее сына. Молодой человек во всем признался и заявил, что «забил мать как скот». Теперь ему грозит серьезный тюремный срок. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого преступления.