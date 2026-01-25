МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары и расширить их перечень, добавив туда переработанные овощи, майонез, чай и консервированный горошек.
«Предлагаю правительству… подержать население — перечень льготных товаров расширить, а ставку налога для них снизить», — сказал Миронов РИА Новости.
Он напомнил, что правительством утвержден перечень социально значимых товаров, на которые распространяется льготная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%. По его словам, необходимо снизить льготную ставку вдвое — до 5%.
«Кроме того, сам перечень явно нуждается в пересмотре. Например, в него почему-то не попали переработанные овощи и ряд других востребованных продуктов,… консервированный горошек, майонез, чай, или замороженная фасоль», — добавил политик.