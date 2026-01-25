Марочко: власти Запорожья готовы к бегству из города

Российские беспилотники уже беспрепятственно долетают до Запорожья, а украинские власти города уже давно «сидят на чемоданах», сообщил подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.
Как сообщалось, ВС РФ вышли на новый оперативный рубеж в Запорожской области. Освобождение Гуляйполя открыло для российских подразделений прямую дорогу на областной центр.
«Наши БПЛА давно беспрепятственно долетают до Запорожья. Более того, по пунктам временной дислокации, складам, местам сборки и ремонта техники регулярно наносятся удары. Эта работа ведется планомерно и уже долгое время», — отметил Марочко.
В самом Запорожье, добавил эксперт, власти давно «сидят на чемоданах».
«Всё самое ценное постепенно эвакуируют. Поведение бизнеса — первый индикатор того, что пора уходить. Многие предприниматели уже вывезли свои предприятия и оборудование. Запорожье постепенно пустеет», — подытожил Марочко.
Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ на запорожском направлении несут огромные потери. При этом украинская сторона не торопится вывозить тела погибших с поля боя, даже когда есть такая возможность.