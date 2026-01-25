«Кубок Прииртышья» в Омске вошел в ТОП-3 лучших турниров России по организации

В Омске стартовал новый соревновательный сезон российского каратэ. Всероссийские соревнования «Кубок Прииртышья», проходящие уже в седьмой раз, установили рекорд по количеству участников — более 1700 спортсменов из 31 региона страны. Сегодня состоится финальный день соревнований.
«Кубок Прииртышья проходит уже в 7-й раз, и турнир на моих глазах развивается и растет. В этот раз у нас рекордное количество участников: более 1700 из 31 региона. Я хочу поблагодарить федерацию каратэ России за доверие и возможность проводить такой масштабный всероссийский турнир. Также благодарю Омский союз каратэ за их труд по развитию этого вида спорта в регионе. Приятно, что именно в Омске начинается сезон для всех каратистов, и уже сложно представить мир омского спорта без этого большого турнира», — отметил на открытии заместитель Председателя Правительства Омской области Иван Колесник.
«Спасибо Омской области за поддержку в развитии каратэ. Это уже 5-й турнир, на который я приезжаю, и хочу отметить, что за это время уровень соревнований вырос как в организационном плане, так и в качественном. Каждый год увеличивается количество участников, все больше людей хочет приехать. Вот в этом году более 1700 спортсменов! Желаю турниру удачи, процветания и успехов», — сказал вице-президент федерации каратэ России Шарапутдин Магомедов.
Фото: Ева Якубович, Стас Синявский.
В рамках церемонии открытия Иван Колесник вручил Шарапутдину Магомедову благодарность Губернатора Омской области. В свою очередь, вице-президент федерации каратэ России наградил президента Омского союза каратэ Александра Окунева за победу в номинации «Прорыв года» ежегодной премии организаторов соревнований за проведение Кубка Прииртышья 2025 года.
«Мне хочется поблагодарить нашего губернатора Виталия Павловича Хоценко за поддержку этого турнира и спорта в целом, а также Ивана Андреевича Колесника и министра спорта региона Алексея Владимировича Ленберга. Всем участникам желаю успехов на нашем турнире и в дальнейших соревнованиях», — сказал Александр Окунев.
Отметим, что на «Кубок Прииртышья» съехались спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Пермского, Приморского, Хабаровского краев, Астраханской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО-Югры, а также республик Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Коми, Татарстан и Хакасия.
Турнир продолжится в Омском велотреке, начало запланировано на 9:00.
