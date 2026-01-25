«Кубок Прииртышья» в Омске вошел в ТОП-3 лучших турниров России по организации

«Кубок Прииртышья проходит уже в 7-й раз, и турнир на моих глазах развивается и растет. В этот раз у нас рекордное количество участников: более 1700 из 31 региона. Я хочу поблагодарить федерацию каратэ России за доверие и возможность проводить такой масштабный всероссийский турнир. Также благодарю Омский союз каратэ за их труд по развитию этого вида спорта в регионе. Приятно, что именно в Омске начинается сезон для всех каратистов, и уже сложно представить мир омского спорта без этого большого турнира», — отметил на открытии заместитель Председателя Правительства Омской области Иван Колесник.