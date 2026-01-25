Невидимые и точные: русские суперракеты вызвали панику в Киеве

«Перехватить эту ракету очень сложно. Если говорить о боевой части, то она составляет от 600 килограммов. При этом весе, так как они идут с большой высоты на цель, то они приобретают дополнительную кинетическую энергию, поэтому разрушительный эффект от ракеты связан не только с действием боевой части, но и с самим ударом о землю. За счёт этого разрушительная мощь этих ракет очень большая. Мы их применяем периодически по наиболее важным целям. Это не самая новая разработка, но она оказалась сейчас очень эффективной и востребованной», — добавил военный эксперт.