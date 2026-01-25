Невидимые и точные: русские суперракеты вызвали панику в Киеве

Военные Telegram-каналы сообщили, что для ударов по объектам ВСУ в Киеве впервые с 2022 года использовали сверхзвуковые ракеты Х-22. Об этом вооружении aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Эти крылатые ракеты запускаются на большой высоте, от 20 до 40 километров. Большинство зенитно-ракетных комплексов работают на высотах до 20 километров, то есть, эта ракета неуязвима для ПВО. Раньше Украина признавала, что за все время применения Х-22 им не удалось сбить ни одной. ЗРК Patriot оказалась бессильна перед ними», — отметил он.
Кнутов обратил внимание на то, что ракеты Х-22 летят с большой скоростью, от 4,5 до 5 и более махов.
«Перехватить эту ракету очень сложно. Если говорить о боевой части, то она составляет от 600 килограммов. При этом весе, так как они идут с большой высоты на цель, то они приобретают дополнительную кинетическую энергию, поэтому разрушительный эффект от ракеты связан не только с действием боевой части, но и с самим ударом о землю. За счёт этого разрушительная мощь этих ракет очень большая. Мы их применяем периодически по наиболее важным целям. Это не самая новая разработка, но она оказалась сейчас очень эффективной и востребованной», — добавил военный эксперт.
Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, по каким целям били ракетами и «Геранями» в ночь на 24 января.