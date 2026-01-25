Ричмонд
Миронов предложил сделать бесплатным обучение по ряду специальностей в России

Инициативу о бесплатном первом образовании по ряду специальностей озвучил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он предложил сделать первое образование в российских вузах и колледжах бесплатным для ряда профессий, таких как медицинские работники, педагоги и инженеры. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным — хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, учёные, программисты. Те кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги? Их надо готовить бесплатно», — заявил депутат.

Он также отметил, что государство должно активнее поддерживать молодых людей во время учёбы. Миронов напомнил, что его партия уже давно выступает за повышение стипендий до прожиточного минимума, и подчеркнул, что «Справедливая Россия» продолжит бороться за права студентов на получение достойного образования и государственную поддержку.

Ранее Сергей Миронов заявил о планах внести в Госдуму законопроект о повышении стипендий для студентов очной формы обучения. Он предложил установить минимальный размер государственной академической стипендии на уровне прожиточного минимума по стране — свыше 18 900 рублей в месяц. Авторы инициативы считают, что такой подход создаст более предсказуемую систему поддержки и снизит финансовую нагрузку на обучающихся.

