Миронов предложил сделать бесплатным обучение по ряду специальностей в России

«Я считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным — хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, учёные, программисты. Те кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги? Их надо готовить бесплатно», — заявил депутат.
Он также отметил, что государство должно активнее поддерживать молодых людей во время учёбы. Миронов напомнил, что его партия уже давно выступает за повышение стипендий до прожиточного минимума, и подчеркнул, что «Справедливая Россия» продолжит бороться за права студентов на получение достойного образования и государственную поддержку.
Ранее Сергей Миронов заявил о планах внести в Госдуму законопроект о повышении стипендий для студентов очной формы обучения. Он предложил установить минимальный размер государственной академической стипендии на уровне прожиточного минимума по стране — свыше 18 900 рублей в месяц. Авторы инициативы считают, что такой подход создаст более предсказуемую систему поддержки и снизит финансовую нагрузку на обучающихся.
