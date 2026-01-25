Тысячи японцев прощаются с последними в стране пандами перед их возвращением КНР

Тысячи жителей Токио пришли в зоопарк Уэно, чтобы увидеть напоследок панд Сяо-Сяо и Лей-Лей. Это последние панды в стране, скоро они вернутся в Китай, передает РИА Новости.
Панд можно будет увидеть в последний раз в воскресенье, после чего 27 января они отправятся в Китай. Право на прощание разыгрывалось в лотерее с 21 декабря по 7 января. Даже при ежедневном лимите в 4,8 тыс. посетителей (действовал с 14 по 25 января) ажиотаж был огромным — на одно место претендовали в среднем 25 человек.
Большая часть людей, которые пришли в зоопарк в воскресный день, не получили заветного шанса увидеть панд вблизи.
«Нет, мы не выиграли ничего. Просто пришли почувствовать атмосферу напоследок, пока они здесь еще есть. Вон в том вольере Сяо-Сяо, а здесь — Лей-Лей. Пусть их и не видно, но пока они еще здесь», — рассказала собеседница агентства, которая пришла в зоопарк.
Ранее Московский зоопарк похвастался успехами панды Катюши — теперь она регулярно тренируется.