Небо над Киевом и областью в ночь на 24 января озарилось вспышками взрывов. Силы ВС РФ нанесли масштабный комбинированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Какие объекты оказались в прицеле? На этот вопрос в эксклюзивном интервью aif.ru ответил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Удар возмездия: ответ за Пензу и Адыгею.
Как сообщили в Минобороны России, массированный удар был нанесён в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ. Эта ночная операция стала ответом, демонстрирующим способность находить и поражать ключевые цели в глубоком тылу противника.
Всего, по данным подпольщиков, по объектам ВПК Украины в Киеве нанесли порядка 20 ударов. Атака была комплексной и многоцелевой, что свидетельствует о тщательной подготовке и разведке.
Остановили сердце производства дронов: «Алмаз» и «Артем» в огне.
Одними из главных целей, по словам Матвийчука, стали предприятия по производству беспилотников дальнего действия, которые активно используются ВСУ для атак по российской территории.
«Целями могли быть заводы по производству беспилотных летательных аппаратов. Это “Алмаз”, “Артем”. На заводе “Артем” не только организовано производство БПЛА, но также есть испытательные мощности, площадки для запуска дронов», — отметил военный эксперт.
Поражение таких объектов напрямую влияет на возможности Украины и снижает интенсивность атак дронами-камикадзе на города России.
Удар по командным пунктам.
Удар был направлен не только на производственные мощности, но и на систему управления. Массированной атаке подверглись штабы, координирующие действия украинских сил и спецслужб.
«Целями ударов могли стать командные пункты СБУ, ГУР и сухопутных войск, которые находятся в Киеве и в Броварах», — подчеркнул Анатолий Матвийчук.
Выведение из строя таких пунктов управления дезорганизует украинских боевиков, затрудняет передачу приказов и может парализовать работу разведки ВСУ на время, что очень важно.
Авиабазы под прицелом: где скрывались F-16.
Эксперт также не исключил, что в зону поражения попали ключевые аэродромы, которые могли использоваться для базирования истребителей, поставленных западными партнерами.
«Полагаю, что были нанесены удары по аэродромам в Борисполе и Жулянах. Там могли находиться истребители МиГ и F-16», — сказал Матвийчук.
Подобные удары по инфраструктуре аэродромов и возможным местам стоянки самолётов ограничивают возможности ВВС Украины и создают риски для обещанной Киеву авиационной поддержки Запада ещё до её полного развёртывания.
Энергия войны: ударили по электроснабжению ВПК.
Важным элементом операции стало воздействие на энергетическую систему, питающую военно-промышленный комплекс Украины. Без стабильного электроснабжения остановится любое современное производство.
«Удары могли быть нанесены по объектам инфраструктуры, связанной с ВПК. В частности, речь может идти о Днепровской гидроэлектростанции, технической централи и ТЭЦ», — пояснил эксперт.
Результатом таких точечных ударов стал масштабный блэкаут. По данным источников, без света остались жители 6000 домов, что указывает на точное попадание в узлы, распределяющие энергию как на военные, так и на гражданские объекты.
Итоги огненной ночи.
Удар продемонстрировал высокую эффективность российской разведки и способность планировать сложные многоцелевые операции. Поражение объектов производства БПЛА, командных пунктов и энергетики, обслуживающей ВПК, наносит значительный ущерб военному потенциалу Украины.
Как отметил Анатолий Матвийчук, подобные действия являются прямым и адекватным ответом на атаки по гражданской инфраструктуре России и служат предупреждением о неотвратимости ответных мер.
Зарево над Киевом, вызванное ударами «Гераней» и ракет по командным пунктам ВСУ и ГУР стало ещё одним подтверждением того, что любая террористическая угроза со стороны киевского режима будет жёстко пресечена.