В РФ разработали биотехнологию очистки нефтезагрязненных почв с помощью червей

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Ученые Омского государственного технического университета разработали биотехнологию очистки почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, которая позволяет снизить уровень загрязнения на 50−60% за три-четыре месяца, а при использовании дождевых червей — до 90%. Это следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
Метод основан на внесении в почву сорбента, биопрепарата и дождевых червей и может применяться при температуре почвы не ниже +5 градусов и влажности не менее 60%. В качестве сорбента используется низинный фрезерный торф, обладающий высокой способностью поглощать нефтепродукты, а в качестве биопрепарата применяется препарат «Тамир», содержащий комплекс микроорганизмов.
Ключевым элементом технологии являются калифорнийские дождевые черви вида Eisenia andrei, отличающиеся высокой устойчивостью к нефтяному загрязнению и интенсивной репродуктивной способностью. В описании разработки отмечается, что черви не только разрыхляют почву, но и усиливают активность микрофлоры, ускоряя процессы разложения нефти.
Технология предусматривает поэтапное внесение сорбента и биопрепарата с последующим заселением червей и органической подкормкой. Метод применим для различных типов почв, включая черноземы, суглинки и песчаные грунты, то есть может быть использован в большинстве регионов России.