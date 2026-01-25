В РФ разработали биотехнологию очистки нефтезагрязненных почв с помощью червей

Метод основан на внесении в почву сорбента, биопрепарата и дождевых червей и может применяться при температуре почвы не ниже +5 градусов и влажности не менее 60%. В качестве сорбента используется низинный фрезерный торф, обладающий высокой способностью поглощать нефтепродукты, а в качестве биопрепарата применяется препарат «Тамир», содержащий комплекс микроорганизмов.