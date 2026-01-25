Застывшие в ужасе: боевиков ВСУ у Константиновки парализует новое оружие

«Если в Киеве замерзают, а Зеленский, пусть и ради пиара, лучину зажигает, то, разумеется, на передовой есть острая нехватка дизель-генераторов. На каких-то участках их вообще нет. И это для противника очень серьезная проблема. Ведь все надеялись на то, что будет, как в предыдущие годы, достаточно тепло», — обозначил Дандыкин.