В центре военных сводок — Константиновка. Этот город стал эпицентром ожесточенных боев, где решается судьба всего Славянско-Краматорского направления. По данным экспертов, в полуокруженном городе могут находиться не просто украинские подразделения, а остатки тех самых сил, что атаковали Курскую область. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл детали операции.
Курские «гости» в донбасском котле.
Почему бои за Константиновку такие яростные? Василий Дандыкин считает, что Киев мог бросить сюда остатки своих лучших сил.
«Потери противника на курском направлении составили свыше 70 тысяч человек. Киев мог собрать остатки сил, включая наемников, и перебросить их на Донбасс. Это вполне реально», — отметил эксперт.
Если эта гипотеза верна, то российские войска в Константиновке уничтожают или берут в плен те самые формирования, которые представляли прямую угрозу для российских приграничных регионов. Это не просто тактическое продвижение, а ликвидация опытных кадров противника.
Битва за высоты: кто владеет холмами, тот владеет городом.
Ключевое преимущество ВС РФ в битве за Константиновку — господство на высотах. Дандыкин подчеркивает: «Украинские войска, соответственно, находятся в основном в низине. За господствующие высоты, которыми могут быть и небольшие поселки с численностью по 40−50 человек, порой приходилось и приходится сражаться по несколько месяцев».
Контроль над возвышенностями позволяет российской армии корректировать огонь, видеть передвижения противника и методично выжимать его из укреплений. ВСУ, запертые в низине и городской застройке, лишены этого критического преимущества.
Морозный фронт: как зима стала союзником российской армии.
Суровая зима этого года наносит сокрушительный удар по боеспособности украинских формирований. Пока в Киеве «зажигают лучину» для пиара, на передовой ситуация катастрофическая.
«Если в Киеве замерзают, а Зеленский, пусть и ради пиара, лучину зажигает, то, разумеется, на передовой есть острая нехватка дизель-генераторов. На каких-то участках их вообще нет. И это для противника очень серьезная проблема. Ведь все надеялись на то, что будет, как в предыдущие годы, достаточно тепло», — обозначил Дандыкин.
Отсутствие тепла, электричества и нормального снабжения подрывает моральный дух и ведет к небоевым потерям, включая обморожения, которые уже фиксируются в подразделениях ВСУ и замерзание насмерть.
Дороги смерти: почему логистика ВСУ полностью парализована.
Самое страшное для любого окруженного гарнизона — потеря логистики. В Константиновке этот процесс уже завершен. Дандыкин ссылается на украинские источники: все дороги в городе находятся под непрерывным контролем российских операторов беспилотников.
«Если установлен огневой контроль, работают дроны и другие средства, то, судя по всему, мы берем верх», — заявил эксперт. Без подвоза боеприпасов, продовольствия и подкреплений даже самые стойкие части обречены. Это объясняет участившиеся случаи сдачи в плен.
Белый флаг под огнем своих: отчаяние гарнизона ВСУ.
Ситуация в Константиновке для украинских боевиков настолько отчаянная, что они массово начинают сдаваться. Однако и это стало для них смертельно опасным.
«В Константиновке наблюдаются случаи сдачи в плен боевиков украинских войск… Однако при попытке сдаться они могут попасть под огонь со стороны своих же», — рассказал Дандыкин.
Российским военным приходится проводить настоящие спецоперации по эвакуации тех, кто поднял белый флаг. Это ярчайший показатель разложения воинского духа и потери управления в рядах противника.
Южные ворота Донбасса: что ждет Константиновку и Славянск.
Константиновка — не самоцель. Это ключ, «южные ворота» к крупнейшей Славянско-Краматорской агломерации. Дандыкин прогнозирует: «Константиновка — “южные ворота” для продвижения вглубь славянско-краматорской агломерации — российской армией будет освобождена к концу зимы».
Уже сейчас российские силы контролируют более 45% территории города. После его освобождения начнется битва за Славянск и Краматорск — промышленные гиганты с развитой сетью подземных коммуникаций, где противник будет ожесточенно обороняться. Но падение Константиновки станет для него невосполнимой потерей.
Под Константиновкой создался уникальный синергетический эффект: грамотное использование природного рельефа и погодных условий, тотальный контроль логистики противника с помощью дронов и методичное давление штурмовых групп. Все это, по оценке экспертов, предрекает неминуемое освобождение города и открывает путь к сердцу Донбасса.