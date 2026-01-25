Ричмонд
Скончался гитарист Юрий Рыманов, работавший с Высоцким и игравший в «Любэ»

В возрасте 68 лет скончался гитарист Юрий Рыманов, известный по работе с Владимиром Высоцким и участию в группе «Любэ». О его смерти сообщил ансамбль «Лейся, песня», в составе которого музыкант выступал в последние годы.

Источник: Life.ru

«Ушёл наш Юра… Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться», — написали в официальной группе коллектива.

В некрологе коллектив назвал Рыманова музыкантом, «до которого хотелось дотянуться». В 2024 году гитарист стал финалистом телешоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. Его профессиональный путь начался в 1977 году в ансамбле «Шестеро молодых». С 1998 по 2008 год Рыманов был гитаристом группы «Любэ».

Накануне в карете скорой помощи умер телеведущий и режиссёр Александр Олейников. Александр пришёл на телевидение в 20 лет и сразу понял, что это — его призвание. Продюсера приглашали работать за рубеж, и пожив там несколько лет, он вернулся на родину. В начале 2000-х годов он стал членом Академии российского телевидения.

