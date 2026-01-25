Скончался гитарист Юрий Рыманов, работавший с Высоцким и игравший в «Любэ»

Накануне в карете скорой помощи умер телеведущий и режиссёр Александр Олейников. Александр пришёл на телевидение в 20 лет и сразу понял, что это — его призвание. Продюсера приглашали работать за рубеж, и пожив там несколько лет, он вернулся на родину. В начале 2000-х годов он стал членом Академии российского телевидения.