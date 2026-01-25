Ричмонд
ВСУ атаковали Ростовскую область, повреждены жилые дома

Украинский беспилотник атаковал частный жилой дом в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, люди не пострадали. У здания повреждена кровля. Также выбиты стекла.

Срочная новость.

