ВСУ атаковали Ростовскую область, повреждены жилые дома

Украинский беспилотник атаковал частный жилой дом в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, люди не пострадали. У здания повреждена кровля. Также выбиты стекла.
