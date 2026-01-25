Озеро с черепахами во Владивостоке залило кипятком из-за порыва трубы

Известное озеро на Сафонова во Владивостоке заливает горячая вода из-за прорыва трубы в районе домов на Часовитина, 10 и 12, сообщает телеграм-канал «Сафонка».
Жители переживают за местных черепашек, которые могут пострадать из-за потока горячей воды.
На данный момент на месте ведут работы соответствующие службы для устранения аварии и перекрытия горячей воды.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что во Владивостоке тепловики обнаружили повреждение на теплосетях при обследовании аварийного участка в районе Снеговой Пади на улице Анны Щетининой, 29.