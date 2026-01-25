МВД предупредило о новой схеме мошенников под видом диагностики «Госуслуг»

Преступники сначала высылают на почту жертвы письмо о якобы оформленной на нее доверенности, а затем звонят и под предлогом проверки безопасности заставляют выполнять действия, ведущие к хищению денег. Ведомство призывает граждан не переходить по ссылкам от неизвестных лиц и не поддаваться на давление.