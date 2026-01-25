МВД предупредило о новой схеме мошенников под видом диагностики «Госуслуг»

В России появилась новая схема мошенничества, в которой злоумышленники под видом чиновников принуждают граждан провести «диагностику» личного кабинета на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Преступники сначала высылают на почту жертвы письмо о якобы оформленной на нее доверенности, а затем звонят и под предлогом проверки безопасности заставляют выполнять действия, ведущие к хищению денег. Ведомство призывает граждан не переходить по ссылкам от неизвестных лиц и не поддаваться на давление.
В МВД порекомендовали вручную проверять все уведомления от «Госуслуг», срочно менять пароль при подозрительной активности и заранее подключить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта, передает ТАСС.
Глава комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский предложил создать базу идентификационных номеров телефонов в России. По его словам, если смартфона не будет в соответствующей базе, его «просто невозможно будет включить». Боярский также подчеркнул, что это необходимо для борьбы с мошенниками.