Секрет продюсера Фадеева: как сбросить до 100 кг без вреда для здоровья

Российский продюсер и композитор Максим Фадеев не просто присоединился к вирусному челленджу «2026 — это новый 2016», а шокировал публику своим преображением. За 10 лет он сбросил почти 100 килограммов: с 205 кг в 2016-м до 108 кг в 2026-м. Такой масштабный и, что важно, длительный результат заставил заговорить о нем не только в мире шоу-бизнеса, но и среди врачей. В чем же секрет? Секрет феноменального похудения aif.ru раскрыл врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.