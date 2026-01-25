Axios: Администрация США заявила о скорой встрече Путина и Зеленского

Встреча представителей США, России и Украины в Абу-Даби была продуктивной и может приблизить переговорный процесс к прямому саммиту лидеров. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает журналист Axios Барак Равид.
По оценке собеседников издания, эти трехсторонние консультации позволили наметить путь для сближения позиций по ключевому вопросу — территориальному.
В публикации отмечается, что встреча представителей Соединенных Штатов, России и Украины «стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров».
Как сообщил один из источников, стороны теперь «очень близки» к организации встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
24 января Зеленский сообщил, что делегации России, США и Украины в Абу-Даби многое успели обсудить, переговоры прошли конструктивно.
По данным МИД ОАЭ, делегации РФ и Украины контактировали напрямую в ходе соответствующих переговоров. В ведомстве добавили, что диалог был конструктивным и проходил в позитивной атмосфере.