Тигр прогулялся возле школы в Красноармейском районе Приморья

В Красноармейском районе Приморского края обнаружены следы амурского тигра возле школы № 24 в селе Богуславец. Хищник никому не навредил и ушёл из населённого пункта, рассказали корр. ИА PrimaMedia в Центре «Амурский тигр».

Источник: PrimaMedia.ru

Свежие тигриные следы жители села заметили 24 января в районе Советской, 20, недалеко от школы.

Как удалось выяснить корр. ИА PrimaMedia, на месте уже поработали специалисты охотнадзора. Хищник прошёл транзитом и покинул село.

«Информация поступила на горячую линию. Специалисты охотнадзора выехали разбираться. Следы тигра по окраине села есть, прошёл транзитом. Никого и ничто не тронул. Ушел дальше вниз по реке. Инспектора охотнадзора следы протропили», — рассказал корр. ИА PrimaMedia директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что двух амурских тигров, которых отловили в Хасанском районе, успешно вернули в естественную среду обитания. Для мониторинга их местоположения на них надели специальные спутниковые ошейники.

