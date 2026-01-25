Тигр прогулялся возле школы в Красноармейском районе Приморья

Свежие тигриные следы жители села заметили 24 января в районе Советской, 20, недалеко от школы.
Как удалось выяснить корр. ИА PrimaMedia, на месте уже поработали специалисты охотнадзора. Хищник прошёл транзитом и покинул село.
«Информация поступила на горячую линию. Специалисты охотнадзора выехали разбираться. Следы тигра по окраине села есть, прошёл транзитом. Никого и ничто не тронул. Ушел дальше вниз по реке. Инспектора охотнадзора следы протропили», — рассказал корр. ИА PrimaMedia директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что двух амурских тигров, которых отловили в Хасанском районе, успешно вернули в естественную среду обитания. Для мониторинга их местоположения на них надели специальные спутниковые ошейники.