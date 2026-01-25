Ричмонд
-9°
слабый снег
В Башкирии ожидается небольшой снег и морозы до −34

Жителей Башкирии предупреждают о морозах до −34 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 25 января, в Башкирии ожидается местами небольшой снег и слабый ветер переменных направлений. По данным метеорологов Башгидрометцентра, температура воздуха ночью составит −23, −28°С, при прояснениях возможно похолодание до −29, −34°С.

В светлое время суток в Башкирии прогнозируется небольшое потепление: столбики термометров днем покажет −15, −20°С. Местами синоптики обещают до −25°С. Согласно прогнозам специалистов, морозная погода в республике сохранится примерно до середины следующей рабочей недели.

