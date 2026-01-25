Кадры морозного Иркутска показал с орбиты космонавт Антон Шкаплеров. Он отметил, что с такой высоты столица Приангарья выглядит особенно графично: темная лента Ангары проходит сквозь снежный город, а вокруг домов бескрайние просторы.