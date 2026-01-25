Ричмонд
Кадры морозного Иркутска показал с орбиты космонавт Антон Шкаплеров

С такой высоты столица Приангарья выглядит особенно графично.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Кадры морозного Иркутска показал с орбиты космонавт Антон Шкаплеров. Он отметил, что с такой высоты столица Приангарья выглядит особенно графично: темная лента Ангары проходит сквозь снежный город, а вокруг домов бескрайние просторы.

— Совсем рядом — наш легендарный Байкал, самое глубокое и одно из самых чистых озер планеты, настоящее природное сокровище Земли, — подчеркнул космонавт.

Также Антон Шкаплеров уточнил, что Иркутск — это один из главных культурных и научных центров Восточной Сибири, город с богатой историей и деревянным зодчеством.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре продают историческое здание почтамта на улице Степана Разина.