Кадры морозного Иркутска показал с орбиты космонавт Антон Шкаплеров. Он отметил, что с такой высоты столица Приангарья выглядит особенно графично: темная лента Ангары проходит сквозь снежный город, а вокруг домов бескрайние просторы.
— Совсем рядом — наш легендарный Байкал, самое глубокое и одно из самых чистых озер планеты, настоящее природное сокровище Земли, — подчеркнул космонавт.
Также Антон Шкаплеров уточнил, что Иркутск — это один из главных культурных и научных центров Восточной Сибири, город с богатой историей и деревянным зодчеством.
