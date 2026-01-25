Консервацией недостроенного метро в Омске займется новое ведомство

В Омской области произошло перераспределение полномочий по управлению крупными долгостроями. Проект омского метро, строительство которого заморожено с 2014 года, перешел из ведения министерства транспорта и дорожного хозяйства под контроль министерства строительства.
22 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, изменяющий распределение обязанностей между региональными министерствами в отношении незавершенных объектов. Согласно документу, проект омского метро теперь будет находиться в ведении минстроя. Ответственность за реконструкцию аэропорта Омск-Федоровка и Красногорского гидроузла осталась за министерством транспорта.
Напомним, что в мае 2025 года предыдущий указ, подписанный экс-губернатором Александром Бурковым в 2021 году, определил минтранс как основного координатора по консервации метро, аэропорта и гидроузла. Однако новая редакция документа изменила структуру управления этими объектами.
Проект омского метро остается одной из самых обсуждаемых тем среди жителей региона. Несмотря на то, что строительство остановлено уже более десяти лет, вопрос его завершения или дальнейшей судьбы продолжает вызывать широкий общественный резонанс.
Отметим, что изменения в управлении долгостроями происходят на фоне активной работы региональных властей над завершением других масштабных инфраструктурных проектов, таких как аэропорт Омск-Федоровка и Красногорский гидроузел.
