Зачем нужны генетические тесты перед зачатием ребенка

В России не хватает врачей-генетиков, которые должны консультировать семьи по сложным результатам. Так что, для того чтобы перенять успешный международный опыт и дать каждой семье право на осознанное родительство, предстоит проделать большую работу. Внедрение такой сложной технологии требует ясного понимания, как именно будет проходить анализ и с чем именно он может справиться. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель директора по научной работе Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН, доктор биологических наук, генетик Алексей Куликов.