В Новосибирске открыли пункты обогрева для собак

Жителям области рассказали, как помочь животным и что делать, если собака замёрзла или травмирована. Об этом сообщает Вести Новосибирск.
Если собака здорова и активна — её можно накормить, чтобы она не замёрзла. Лежащих или больных питомцев лучше не трогать, а сразу звонить волонтёрам. До их приезда животное можно аккуратно укрыть пледом.
Без помощи людей травмированным животным грозила гибель, опасны мороз и для здоровых собак — возможны обморожения, болезни лёгких и почечная недостаточность.
Найденных животных увозят в приюты, ветклиники или передержки. Многие питомцы остаются с новыми хозяевами. Волонтёры подчёркивают: после лечения и передержки собаки нуждаются в тепле и заботе, а не в холоде улицы.