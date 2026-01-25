Ричмонд
В Новосибирске открыли пункты обогрева для собак

В Новосибирске волонтёры открыли пункты временного обогрева для собак, оказавшихся на улице в сильные морозы.

Источник: Аргументы и факты

Жителям области рассказали, как помочь животным и что делать, если собака замёрзла или травмирована. Об этом сообщает Вести Новосибирск.

Если собака здорова и активна — её можно накормить, чтобы она не замёрзла. Лежащих или больных питомцев лучше не трогать, а сразу звонить волонтёрам. До их приезда животное можно аккуратно укрыть пледом.

Без помощи людей травмированным животным грозила гибель, опасны мороз и для здоровых собак — возможны обморожения, болезни лёгких и почечная недостаточность.

Найденных животных увозят в приюты, ветклиники или передержки. Многие питомцы остаются с новыми хозяевами. Волонтёры подчёркивают: после лечения и передержки собаки нуждаются в тепле и заботе, а не в холоде улицы.