В Хабаровском крае отлов тигров усилен в два раза

В 2025 году специалисты отловили 21 конфликтного тигра — на девять больше, чем годом ранее. С ноября на основании разрешений Росприроднадзора изъяли 15 хищников, которые неоднократно заходили в населённые пункты. Каждое животное после отлова получает ветеринарную помощь и отправляется в центр реабилитации, а его дальнейшую судьбу решает Росприроднадзор.