В Хабаровском крае отлов тигров усилен в два раза

В Хабаровском крае по поручению губернатора Дмитрия Демешена увеличили количество специальных мобильных групп по отлову амурских тигров — теперь их четыре вместо двух. Это позволило реагировать на обращения жителей почти в два раза быстрее, сообщает управление охотничьего хозяйства регионального правительства.
В 2025 году специалисты отловили 21 конфликтного тигра — на девять больше, чем годом ранее. С ноября на основании разрешений Росприроднадзора изъяли 15 хищников, которые неоднократно заходили в населённые пункты. Каждое животное после отлова получает ветеринарную помощь и отправляется в центр реабилитации, а его дальнейшую судьбу решает Росприроднадзор.
Профилактическая работа с главами муниципалитетов и местными жителями дала заметный результат — число конфликтных ситуаций заметно сократилось. В посёлке Третий Сплавной Участок, где в ноябре отловили тигра, охотоведы заранее предупредили людей и убедили держать скот и собак в закрытых вольерах. Благодаря этому удалось избежать нападений и безопасно провести отлов.
Накануне в районе имени Лазо инспекторы встретились с жителями посёлка Долми, где 13 января зафиксировали тигра. Специалисты рассказали, как вести себя при встрече с хищником, провели мониторинг территории и установили фотоловушку для наблюдения за перемещениями животных.
В управлении охотничьего хозяйства подчёркивают, что главная цель всех мероприятий— добиться мирного соседства людей и дикой природы. Работа продолжается в тесном взаимодействии с КГБУ «Служба по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края» и Центром «Амурский тигр».