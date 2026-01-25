Трупный запах до обморока: Зеленский бросил горы тел боевиков у Гуляйполя

«Пока на улице зима, тела сохраняются и не разлагаются. Их разве что могут повредить дикие животные. Однако весной ситуация неизбежно обернется экологической катастрофой. Мы уже неоднократно наблюдали это с начала специальной военной операции. Я лично присутствовал на позициях, где дышать было практически невозможно. Трупный смрад стоял такой, что многие не выдерживали, а некоторые даже теряли сознание от концентрации запаха», — поделился шокирующими подробностями эксперт.