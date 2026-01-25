Ситуация для ВСУ на запорожском направлении продолжает оставаться критической. Как сообщил в эксклюзивном интервью aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко, украинские подразделения несут колоссальные потери, которые «исчисляются взводами». Каждый новый штурм оборачивается для ВСУ настоящей мясорубкой, и причины этого носят системный характер. Эксперт назвал ключевые факторы, которые привели к такой плачевной ситуации для противника.
Курс «молодого бойца» и солдаты 45+: почему украинские бойцы не выживают в бою.
Первой и основной причиной чудовищных потерь Андрей Марочко называет крайне низкую квалификацию личного состава ВСУ.
«Многие из украинцев не способны не то что вести активные боевые действия, но даже оказать себе базовую медицинскую помощь. Часто бойцы не умеют пользоваться оружием, закрепленным за ними по штатно-должностной структуре. Даже если военнослужащие проходили курс молодого бойца, эта подготовка является неполной, что напрямую ведет к росту потерь», — сказал Марочко.
К этому добавляется проблема возраста. Контингент категории «45 плюс» физически не может соответствовать ритму современного боя. Солдаты старшего возраста не успевают быстро передвигаться, укрываться от огня или артналётов, что в условиях позиционной войны зачастую становится смертным приговором.
«Мясник» Сырский и психология «пушечного мяса»: как командование ВСУ расходует солдат.
Эксперт указал и на пренебрежительное, циничное отношение украинского командования к своим же подчиненным. Солдат воспринимают как расходный материал.
«Квалификация офицеров крайне низкая: человеческий ресурс воспринимается как нечто обыденное, а потери игнорируются. Ради государственных наград и личных заслуг командиры бросают людей в “мясные штурмы”, — отметил Марочко.
Эта философия, как утверждает Марочко, исходит с самого верха. За главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в войсках прочно закрепилось неофициальное, но крайне показательное прозвище.
«В частности, за главкомом Сырским закрепилась репутация “мясника” — об этом говорят почти все украинские военнослужащие. Его приказы зачастую нелепы и не оставляют личному составу шансов на выживание», — подчеркнул эксперт. Такое руководство обрекает целые подразделения на бессмысленную гибель.
Беспилотники и точные удары: как эффективность российской армии умножает потери ВСУ.
Если внутренние проблемы ВСУ создают предпосылки для больших потерь, то действия российской армии превращают эти предпосылки в суровую реальность. Андрей Марочко обратил внимание на качественный рост возможностей российских войск, который делает любое продвижение противника невероятно дорогим.
«Наши военнослужащие начали работать качественнее, особенно разведывательные органы. Уровень объективного контроля значительно вырос: появились новые ресурсы, обеспечивающие получение достоверных разведданных. Ударные БПЛА практически со 100% гарантией уничтожают цели. Улучшилось применение современных боеприпасов, сводящих к минимуму возможность выживания противника», — констатировал военный эксперт.
«Без вести пропавшие»: зачем Киев оставляет тела своих солдат гнить на полях.
Самым шокирующим следствием этой катастрофы стало отношение киевского режима к своим погибшим. Как сообщил Андрей Марочко, командование ВСУ зачастую даже не пытается эвакуировать тела павших солдат с поля боя, когда для этого есть возможность.
Причина — не в тактической сложности, а в циничном политическом расчете.
«Практически всех погибших записывают в категорию “без вести пропавших” или даже в СОЧ (самовольно оставивших часть). Делается это намеренно, чтобы родственники не могли получить положенные социальные выплаты за своих близких. Кроме того, таким образом скрываются реальные потери. Украинское командование не просто “половинит” цифры — в официальные сводки попадают лишь малые доли единиц», — пояснил Марочко.
Экологическая катастрофа у Гуляйполя: весной «вылезут подснежники».
Бездействие украинских властей в отношении десятков и сотен непогребенных тел грозит обернуться уже не только гуманитарной, но и экологической катастрофой, особенно в районе Гуляйполя, где бои носят особо ожесточенный характер.
«Пока на улице зима, тела сохраняются и не разлагаются. Их разве что могут повредить дикие животные. Однако весной ситуация неизбежно обернется экологической катастрофой. Мы уже неоднократно наблюдали это с начала специальной военной операции. Я лично присутствовал на позициях, где дышать было практически невозможно. Трупный смрад стоял такой, что многие не выдерживали, а некоторые даже теряли сознание от концентрации запаха», — поделился шокирующими подробностями эксперт.
«Как говорится, весной “вылезут подснежники”. Это крайне пагубно скажется на эпидемиологической обстановке в зоне проведения боевых действий», — добавил Марочко.
«Сидят на чемоданах»: как Запорожье готовится к приходу российских войск.
Пока на передовой идут кровопролитные бои, в тылу, в самом Запорожье, царит атмосфера ожидания и паники. Освобождение Гуляйполя открыло для российских подразделений прямую дорогу на областной центр, и это не может не ощущаться.
«Наши БПЛА давно беспрепятственно долетают до Запорожья. Более того, по пунктам временной дислокации, складам, местам сборки и ремонта техники регулярно наносятся удары. Эта работа ведется планомерно и уже долгое время», — отметил Марочко.
Власти города, по словам эксперта, давно морально и физически готовы к бегству.
«В самом Запорожье власти давно “сидят на чемоданах”. Всё самое ценное постепенно эвакуируют. Поведение бизнеса — первый индикатор того, что пора уходить. Многие предприниматели уже вывезли свои предприятия и оборудование. Запорожье постепенно пустеет», — подытожил Андрей Марочко.
Таким образом, и в зоне СВО, и в ближнем тылу противника складывается картина полного и масштабного кризиса.