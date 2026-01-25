Кондрахин объяснил, как правильно согреться после сильного переохлаждения

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru рассказал, как правильно согреться после сильного переохлаждения. Как сообщалось, синоптики прогнозируют усиление морозов в России.
«Есть старый, проверенный дедушками способ. Чтобы согреться, нужно, чтобы рядом лежал другой человек. Раздеваемся, что называется, до трусов и согреваем друг друга. Это самый лучший способ. Наконец, это может быть животное: собака или кошка», — отметил Кондрахин.
Если нет никого, или никто не хочет жертвовать своё тепло — включаем метаболизм: для этого выпиваем горячую воду, горячий бульон или морс, обозначил врач.
При этом специалист предостерег: ни в коем случае согревающим напитком не должен быть черный или зеленый чай и кофе.
«Нам нужно именно согреться, поэтому мы пьем горячую воду или морс — что угодно, только не чай. Чай поднимет частоту сердечных сокращений, и сердцу тяжело будет протолкнуть кровь в закрытые сосуды, потому что они спазмированы», — объяснил Кондрахин.
Дальше, когда пришло ощущение, что тело начало отогреваться, можно принять ванну.
«Сразу в ванну лезть нельзя! Это приведет к тому же эффекту, который мы помним по физическим опытам с чашкой: если в холодную чашку налить кипяток, она треснет. То же самое произойдет с организмом — ему станет очень плохо. Из-за резкого перепада температуры сердечно-сосудистая система может не выдержать — это будет очень тяжелая нагрузка. То есть нужно сначала согреться, посидеть, полежать и, что называется, немножко “оттаять”», — подытожил Кондрахин.
Ранее Кондрахин посоветовал заменить перчатки на варежки в сильные морозы.
Напомним, ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве с 22 января начнет меняться, в регион придут серьезные морозы, а 25 января станет самым холодным днем за всю зиму.