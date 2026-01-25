Кондрахин объяснил, как правильно согреться после сильного переохлаждения

«Сразу в ванну лезть нельзя! Это приведет к тому же эффекту, который мы помним по физическим опытам с чашкой: если в холодную чашку налить кипяток, она треснет. То же самое произойдет с организмом — ему станет очень плохо. Из-за резкого перепада температуры сердечно-сосудистая система может не выдержать — это будет очень тяжелая нагрузка. То есть нужно сначала согреться, посидеть, полежать и, что называется, немножко “оттаять”», — подытожил Кондрахин.