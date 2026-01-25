Ричмонд
-9°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондрахин объяснил, как правильно согреться после сильного переохлаждения

Врач Кондрахин рассказал, как правильно согреться после сильного переохлаждения. Специалист назвал основные ошибки, которые нельзя допускать, и посоветовал подходящие согревающие напитки.

Источник: Аргументы и факты

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru рассказал, как правильно согреться после сильного переохлаждения. Как сообщалось, синоптики прогнозируют усиление морозов в России.

«Есть старый, проверенный дедушками способ. Чтобы согреться, нужно, чтобы рядом лежал другой человек. Раздеваемся, что называется, до трусов и согреваем друг друга. Это самый лучший способ. Наконец, это может быть животное: собака или кошка», — отметил Кондрахин.

Если нет никого, или никто не хочет жертвовать своё тепло — включаем метаболизм: для этого выпиваем горячую воду, горячий бульон или морс, обозначил врач.

При этом специалист предостерег: ни в коем случае согревающим напитком не должен быть черный или зеленый чай и кофе.

«Нам нужно именно согреться, поэтому мы пьем горячую воду или морс — что угодно, только не чай. Чай поднимет частоту сердечных сокращений, и сердцу тяжело будет протолкнуть кровь в закрытые сосуды, потому что они спазмированы», — объяснил Кондрахин.

Дальше, когда пришло ощущение, что тело начало отогреваться, можно принять ванну.

«Сразу в ванну лезть нельзя! Это приведет к тому же эффекту, который мы помним по физическим опытам с чашкой: если в холодную чашку налить кипяток, она треснет. То же самое произойдет с организмом — ему станет очень плохо. Из-за резкого перепада температуры сердечно-сосудистая система может не выдержать — это будет очень тяжелая нагрузка. То есть нужно сначала согреться, посидеть, полежать и, что называется, немножко “оттаять”», — подытожил Кондрахин.

Ранее Кондрахин посоветовал заменить перчатки на варежки в сильные морозы.

Напомним, ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве с 22 января начнет меняться, в регион придут серьезные морозы, а 25 января станет самым холодным днем за всю зиму.