Ричмонд
-9°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собака спасла хозяина от насильной мобилизации в Одессе

В Одессе собака помешала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) забрать мужчину для мобилизации. О произошедшем сообщило украинское издание «Страна.ua».

В Одессе собака помешала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) забрать мужчину для мобилизации. О произошедшем сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, военкомы на улице попытались остановить мужчину, который находился с крупной собакой на поводке, и начали удерживать его за руки.

Животное отреагировало на действия сотрудников ТЦК и вступилось за хозяина, проявив агрессию в их сторону.

После вмешательства пса военкомы прекратили попытку задержания и отступили, а мужчина вместе с собакой покинул место происшествия, передает «Российская газета».

Сотрудники одесских территориальных центров комплектования прибегают к избиению местных жителей, а полиция не препятствует этим действиям. Об этом рассказало немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на свидетельства местных жителей.

Сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна из больницы, где он лечился. После этого верующие вышли на митинг, потребовав разъяснений от военкомов.