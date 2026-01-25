В Одессе собака помешала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) забрать мужчину для мобилизации. О произошедшем сообщило украинское издание «Страна.ua».
По данным издания, военкомы на улице попытались остановить мужчину, который находился с крупной собакой на поводке, и начали удерживать его за руки.
Животное отреагировало на действия сотрудников ТЦК и вступилось за хозяина, проявив агрессию в их сторону.
После вмешательства пса военкомы прекратили попытку задержания и отступили, а мужчина вместе с собакой покинул место происшествия, передает «Российская газета».
Сотрудники одесских территориальных центров комплектования прибегают к избиению местных жителей, а полиция не препятствует этим действиям. Об этом рассказало немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на свидетельства местных жителей.
Сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна из больницы, где он лечился. После этого верующие вышли на митинг, потребовав разъяснений от военкомов.