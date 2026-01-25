Юристы назвали слабые места в защите от «схемы Долиной»

Юристы советуют обращаться к нотариусам при оформлении сделки.
Обязательное участие нотариусов во всех сделках с недвижимостью и их видеофиксация снизят риски мошенничества, но приведут к удорожанию операций и не станут абсолютной гарантией безопасности для граждан. В частности, это касается «схемы Долиной». Такой вывод сделали юристы, комментируя инициативу председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, включенную в подготовленную в нижней палате парламента «дорожную карту» реформы рынка жилья.
«По сути дела, при удостоверении сделки нотариус проверяет чистоту титула, намерения сторон, законность текста сделки и способов оплаты. Нотариусы устанавливают, находится ли какая-либо из сторон в процедуре банкротства, делают запросы о действительности паспорта», — рассказала РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. При этом она напомнила, что сегодня участие нотариуса обязательно не во всех операциях с жильем, а, к примеру, только при сделках с долями.
По словам Токаревой, перевод всех сделок в нотариальную форму увеличит расходы граждан, так как к платежам за регистрацию в Росреестре добавятся тарифы нотариусов. Юрист считает, что смягчить эффект может только пересмотр госпошлин. При этом даже нотариально удостоверенные договоры нередко оспариваются: в России уже есть случаи, когда суд признавал недействительными сделки, в которых одну из сторон ввели в заблуждение мошенники, несмотря на участие нотариуса.
Председатель президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар поддержала идею усиления контроля до регистрации перехода права собственности и сравнила нотариуса с «ремнем безопасности» в автомобиле. Она также одобрила обязательную видеофиксацию, назвав ее аналогом «черного ящика» самолета, который становится ключевым доказательством при спорах о давлении или введении в заблуждение. Вместе с тем Айвар предупредила о риске перегрузки нотариальной системы, формального подхода к удостоверению и «двойной проверки» со стороны Росреестра и нотариата без реального роста защищенности граждан. По ее оценке, без одновременного регулирования риелторской деятельности, создания системы ответственности и страхования профессиональных посредников одна лишь обязательность нотариуса не обеспечит безопасности сделок.
Ранее власти уже предпринимали шаги по усилению проверки личности и снижению рисков мошенничества: с начала 2026 года при заселении в гостиницы и санатории граждане могут вместо паспорта предъявлять водительское удостоверение, подлинность которого администрация проверяет по базам ГИБДД. Эти меры, как и предлагаемый тотальный контроль нотариусов за сделками с недвижимостью, направлены на повышение прозрачности операций и защиту граждан от поддельных документов и обмана.