Юристы назвали слабые места в защите от «схемы Долиной»

Председатель президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар поддержала идею усиления контроля до регистрации перехода права собственности и сравнила нотариуса с «ремнем безопасности» в автомобиле. Она также одобрила обязательную видеофиксацию, назвав ее аналогом «черного ящика» самолета, который становится ключевым доказательством при спорах о давлении или введении в заблуждение. Вместе с тем Айвар предупредила о риске перегрузки нотариальной системы, формального подхода к удостоверению и «двойной проверки» со стороны Росреестра и нотариата без реального роста защищенности граждан. По ее оценке, без одновременного регулирования риелторской деятельности, создания системы ответственности и страхования профессиональных посредников одна лишь обязательность нотариуса не обеспечит безопасности сделок.