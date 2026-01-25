Ричмонд
Средства ПВО сбили больше полусотни украинских БПЛА за прошедшую ночь

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью, 25 января, уничтожили 52 беспилотника, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Срочная новость.

