Средства ПВО сбили больше полусотни украинских БПЛА за прошедшую ночь

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью, 25 января, уничтожили 52 беспилотника, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
