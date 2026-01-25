Педагоги Омской области шьют антидроновые одеяла для участников СВО

«У наших педагогов длинный рабочий день, поэтому решили встречаться в выходные. Кто-то помогает с раскроем, кто-то шьет. Желание помочь есть у каждого: порой во время шитья возникает срочное дело — нужно выйти, чтобы оперативно решить организационные вопросы, встретиться со студентами или коллегами, приходится отложить начатое изделие. Но когда возвращаешься — покрывало уже дошито и лежит рядом с машинкой. Это кто-то из наших учителей зашел в мастерскую и закончил работу. У нас каждый готов подключиться к волонтёрскому движению, кто как может, никто не остаётся равнодушным к политическим событиям в нашей стране», — рассказала заведующая мастерской Зинаида Куликова.