Педагоги Омской области шьют антидроновые одеяла для участников СВО

Коллектив индустриально-педагогического колледжа включился в волонтерское движение.

Источник: Комсомольская правда

В Тарском индустриально-педагогическом колледже организована систематическая работа по пошиву специальных защитных покрывал — так называемых «антидроновых одеял» — для участников специальной военной операции. За один рабочий день педагоги способны изготовить до 10 таких комплектов.

«У наших педагогов длинный рабочий день, поэтому решили встречаться в выходные. Кто-то помогает с раскроем, кто-то шьет. Желание помочь есть у каждого: порой во время шитья возникает срочное дело — нужно выйти, чтобы оперативно решить организационные вопросы, встретиться со студентами или коллегами, приходится отложить начатое изделие. Но когда возвращаешься — покрывало уже дошито и лежит рядом с машинкой. Это кто-то из наших учителей зашел в мастерскую и закончил работу. У нас каждый готов подключиться к волонтёрскому движению, кто как может, никто не остаётся равнодушным к политическим событиям в нашей стране», — рассказала заведующая мастерской Зинаида Куликова.

Инициатива зародилась еще в новогодние каникулы, но не прекратилась с их окончанием: швейная мастерская колледжа продолжает работать в усиленном режиме. Преподаватели собираются в выходные, распределяют задачи — кто занимается раскроем, кто шьет на машинке. Несмотря на плотный график и служебные обязанности, каждый находит время внести свой вклад.

Ранее мы писали, что в Омске волонтеры спасли троих замерзающих людей в лютую стужу.