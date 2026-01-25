Диетолог рассказала, какие бургеры не вредны для здоровья

Фастфуд вреден из-за большого количества трансжиров, соли, сахара и консервантов.
Домашние бургеры при правильном приготовлении не несут вреда здоровью, так как в них можно полностью контролировать состав. Об рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Татьяна Солнцева. По ее словам, главное отличие домашнего бургера от фастфуда — отсутствие промышленных добавок и возможность самому регулировать количество соли и жира.
«Вы же не будете туда добавлять глутаматы, консерванты, эмульгаторы. Вы приготовите натуральный продукт, который будет содержать натуральный мясной фарш. Вы можете регулировать содержание соли в этом продукте», — сказала Солнцева в разговоре с ТАСС. По ее словам, при адекватном употреблении масла и даже при высоких температурах жарения в домашних условиях не будет трансжиров. Так как, по ее словам, для их получения нужно и сочетание давления, и очень высокие температуры.
Диетолог посоветовала собирать домашний бургер по принципам здорового питания: класть больше овощей и зелени, использовать цельнозерновую булочку, добавлять полезные жиры, в том числе авокадо, и готовить соус дома. В таком варианте блюдо, по ее оценке, может входить в обычный рацион без вреда при условии умеренного употребления.
Говоря о фастфуде, Солнцева сослалась на зарубежные исследования, в том числе работу специалистов Мичиганского университета. «Один хот-дог сокращает жизнь на 36 минут. Газированные напитки, которые почти всегда сопровождают такое питание, сокращают продолжительность жизни на 12 минут. А чизбургер — на девять», — сказала диатолог, ссылаясь на исследование Мичиганского университета. При этом врач подчеркнула, что такие цифры носят ориентировочный характер и требуют дальнейших доказательств.
Ранее о рисках фастфуда на системном уровне заявлял глава Минздрава США Роберт Кеннеди, назвав массовое потребление такой еды угрозой нацбезопасности. По его данным, 77% американцев призывного возраста не годны к службе из ‑за состояний, связанных с питанием, а ультрапереработанные продукты с избытком сахара, соли, трансжиров и добавок способствуют ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и снижению когнитивных функций.