Диетолог рассказала, какие бургеры не вредны для здоровья

«Вы же не будете туда добавлять глутаматы, консерванты, эмульгаторы. Вы приготовите натуральный продукт, который будет содержать натуральный мясной фарш. Вы можете регулировать содержание соли в этом продукте», — сказала Солнцева в разговоре с ТАСС. По ее словам, при адекватном употреблении масла и даже при высоких температурах жарения в домашних условиях не будет трансжиров. Так как, по ее словам, для их получения нужно и сочетание давления, и очень высокие температуры.