151 спецмашину задействовали в уборке снега в Ростове

На заснеженных улицах Ростова увеличили количество коммунальной техники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 25 января на улицах Ростова-на-Дону в уборке снега задействовали 151 спецмашину. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.

В том числе, по словам Александра Скрябина, использовали 71 комбинированную дорожную машину. Кроме того, для ускорения работ по вывозу снега привлекли еще 16 единиц техники.

Напомним, за прошлую ночь в донской столице убрали одну тысячу тонн снега. Вчера работали 116 машин и 450 уборщиков. Добавим, режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Ростове до полудня 27 января.

