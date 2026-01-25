151 спецмашину задействовали в уборке снега в Ростове

В ночь на 25 января на улицах Ростова-на-Дону в уборке снега задействовали 151 спецмашину. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
В том числе, по словам Александра Скрябина, использовали 71 комбинированную дорожную машину. Кроме того, для ускорения работ по вывозу снега привлекли еще 16 единиц техники.
Напомним, за прошлую ночь в донской столице убрали одну тысячу тонн снега. Вчера работали 116 машин и 450 уборщиков. Добавим, режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Ростове до полудня 27 января.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.