Скалолаз Хоннольд забрался на вершину небоскреба в Тайване без веревок

Восхождение транслировалось в прямом эфире на платформе Netflix с десятисекундной задержкой. Подъем планировался днем ранее, однако его перенесли из-за дождя. Экстремальный проект вызвал не только восхищение, но и дискуссии о допустимости подобных рисков в прямом эфире. Хоннольд стал первым альпинистом, покорившим небоскреб без веревки.