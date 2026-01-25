Скалолаз Хоннольд забрался на вершину небоскреба в Тайване без веревок

Американский скалолаз Алекс Хоннольд в воскресенье, 25 января, без страховки и какого-либо защитного снаряжения совершил подъем на небоскреб Тайбэй 101 в Тайване. Он достиг вершины здания высотой 508 метров примерно за 90 минут.
Сообщается, что Хоннольд поднимался по одному из углов небоскреба, используя небольшие L-образные выступы в качестве опор. В процессе восхождения ему приходилось маневрировать между декоративными элементами фасада и подтягиваться исключительно руками, преодолевая сложные участки конструкции.
Отмечается, что самым трудным этапом стали так называемые «бамбуковые коробки» — средняя часть здания с 64 по счету этажами. Небоскреб состоит из восьми сегментов, каждый из которых включает восемь этажей нависающего подъема и балконы, где спортсмен делал короткие остановки для отдыха.
Восхождение транслировалось в прямом эфире на платформе Netflix с десятисекундной задержкой. Подъем планировался днем ранее, однако его перенесли из-за дождя. Экстремальный проект вызвал не только восхищение, но и дискуссии о допустимости подобных рисков в прямом эфире. Хоннольд стал первым альпинистом, покорившим небоскреб без веревки.
