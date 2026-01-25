Ричмонд
-9°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скалолаз Хоннольд забрался на вершину небоскреба в Тайване без веревок

Американский скалолаз Алекс Хоннольд в воскресенье, 25 января, без страховки и какого-либо защитного снаряжения совершил подъем на небоскреб Тайбэй 101 в Тайване. Он достиг вершины здания высотой 508 метров примерно за 90 минут.

Американский скалолаз Алекс Хоннольд в воскресенье, 25 января, без страховки и какого-либо защитного снаряжения совершил подъем на небоскреб Тайбэй 101 в Тайване. Он достиг вершины здания высотой 508 метров примерно за 90 минут.

Сообщается, что Хоннольд поднимался по одному из углов небоскреба, используя небольшие L-образные выступы в качестве опор. В процессе восхождения ему приходилось маневрировать между декоративными элементами фасада и подтягиваться исключительно руками, преодолевая сложные участки конструкции.

Отмечается, что самым трудным этапом стали так называемые «бамбуковые коробки» — средняя часть здания с 64 по счету этажами. Небоскреб состоит из восьми сегментов, каждый из которых включает восемь этажей нависающего подъема и балконы, где спортсмен делал короткие остановки для отдыха.

Восхождение транслировалось в прямом эфире на платформе Netflix с десятисекундной задержкой. Подъем планировался днем ранее, однако его перенесли из-за дождя. Экстремальный проект вызвал не только восхищение, но и дискуссии о допустимости подобных рисков в прямом эфире. Хоннольд стал первым альпинистом, покорившим небоскреб без веревки.

Ранее стало известно, что российский путешественник Федор Конюхов отправился на антарктический остров Смоленск для развертывания первой в мире одиночной сезонной исследовательской станции в Антарктиде. Он известен своими экстремальными рекордами в области путешествий. Самые необычные достижения Конюхова — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше