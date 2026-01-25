В аэропорту Пензы сняли ограничения на полёты

«Аэропорт Пенза — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 18 — сбили над Брянской областью. 15 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края. Девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью. По три БПЛА перехватили над Белгородской и Астраханской областями.
