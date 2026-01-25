Ричмонд
В аэропорту Пензы сняли ограничения на полёты

В воздушной гавани Пензы отменены ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Пенза — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 18 — сбили над Брянской областью. 15 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края. Девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью. По три БПЛА перехватили над Белгородской и Астраханской областями.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

