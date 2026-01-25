Челябинских студентов поздравил с праздником глава Челябинска Алексей Лошкин

— В Челябинске активная, талантливая и неравнодушная молодежь. Вы удивляете спортивными и творческими победами, научными изысканиями и разработками, экологическими проектами и применением передовых технологий. Каждым новым достижением вы прославляете свои учебные заведения и наш город далеко за его пределами, смело заявляя о себе на всероссийском и международном уровнях. Желаю быть упорными в своих стремлениях, не пасовать перед трудностями, сохранять огонь в сердце и надежду на лучшее, — написал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.