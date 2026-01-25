Россиян ждут изменения в области денежных переводов

«В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде. С 1 сентября 2026 года все кредитные организации должны будут использовать его при любых переводах денежных средств посредством QR-кодов», — говорится в письме, пишет ТАСС. тмечается, что это должно улучшить опыт пользователей и дать им возможность самим выбирать наиболее удобный способ оплаты.