Роскачество рассказало о ситуации на российских виноградниках

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Снежный покров этой зимой устойчив, в том числе в теплых регионах России, при этом небольшой уровень снега — это скорее защита для виноградников от морозов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«Снежный покров в этом году действительно устойчив даже в таких теплых обычно регионах, как южный берег Крыма или Геленджик. Причем южные регионы даже обогнали винодельческий север по высоте сугробов. В Волгоградской области высота снега на виноградниках в этом году не превышает 4−6 сантиметров, примерно такой же уровень снега был отмечен на левобережье Дона. Невелик снежный покров и в регионе Кавказских Минеральных Вод — в районе Пятигорска», — рассказали в организации.
Там добавили, что в приморских и географически более южных регионах снежный покров был выше. В частности, в Анапе и Тамани выпало до 10 сантиметров снега. В Севастополе, в районе села Родное — около 15 сантиметров. В Новороссийске и Геленджике на отдельных участках снежный покров также составлял до 15 сантиметров. Тем не менее снег — это естественная защита от холодов.
«Снег для виноградников (если, конечно, он не таких масштабов, как на Камчатке) — это, скорее, благо и защита от морозов, которые приходят вместе со снегопадами. В последние годы сильных морозов в большинстве винодельческих регионов России не наблюдалось, а в прошлом веке температуры опускались до критических значений», — объяснили эксперты проекта «Винный гид России».
По их словам, минимальные температуры около минус 20 градусов Цельсия были отмечены по ночам на Дону, но это регион укрывного виноградарства — там под снегом и слоем земли виноградные лозы хорошо переносят такие морозы. Такая же ситуация на Нижней Волге. Это подтверждает и волжский винодел Дмитрий Гусев, чьи словам приводит пресс-служба организации: «Ниже −20 градусов температура не опускалась».
В Краснодарском крае самой прохладной зоной традиционно является Крымский район, указали в Роскачестве. По словам представителя винодельни Chаteau le Grand Vostock Максима Дьяченко, температура опускалась до минус 14 градусов. «Лозы спят. Морозы они уже всякие повидали», — поделился он.
Эксперты подчеркнули, что мороз может быть опасен в сочетании с сильным ветром. В таком случае даже небольшие отрицательные температуры могут приводить к повреждениям виноградного куста. Например, в Геленджике в этом году при температуре минус 7 градусов порывы штормового ветра доходили до 30 метров в секунду.
Морозы могут сократить количество гроздьев, однако слишком теплая и сухая зима также имеет негативные последствия. В последние годы на фоне потепления виноделы многих регионов отмечают проблемы с количеством влаги.
Для самочувствия виноградников важна устойчивость погоды в течение сезона — когда холода приходят постепенно, виноград впадает «в спячку», пояснили в организации. Ситуация хуже, когда среди зимы начинается резкая оттепель. Вместе с тем, если зима была влажной или снежной, виноград хорошо переносит летнюю засуху, забирая воду из глубоких слоев почвы.
В последнее время больше беспокойства, чем зимний сезон, виноделам доставляют резкие весенние похолодания, которые уже не раз влияли на урожайность виноградников. «Главное, чтобы весна была равномерной, без возвратных заморозков» — приводит слова винодела органического хозяйства «Темпельгоф» Екатерины Козлаковой пресс-служба Роскачества.