Роскачество рассказало о ситуации на российских виноградниках

«Снежный покров в этом году действительно устойчив даже в таких теплых обычно регионах, как южный берег Крыма или Геленджик. Причем южные регионы даже обогнали винодельческий север по высоте сугробов. В Волгоградской области высота снега на виноградниках в этом году не превышает 4−6 сантиметров, примерно такой же уровень снега был отмечен на левобережье Дона. Невелик снежный покров и в регионе Кавказских Минеральных Вод — в районе Пятигорска», — рассказали в организации.