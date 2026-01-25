Врач рассказала о скрытых проблемах при появлении отеков

Кроме того, как указала эксперт, отеки иногда возникают на фоне употребления продуктов, содержащих глютен, а также богатых гистамином ферментированных изделий. Поводом для отечности может стать и пищевая аллергия на любой конкретный продукт. Отдельную роль играют готовые изделия с пищевыми добавками, включая глутамат натрия: они усиливают жажду и аппетит, а это ведет к дополнительному потреблению жидкости и ее накоплению в тканях.