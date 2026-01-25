Врач рассказала о скрытых проблемах при появлении отеков

Чипсы и сухарики провоцируют отеки.
Появление отеков после еды может указывать на тяжелые скрытые заболевания сердца, почек, печени или эндокринной системы. Об этом сообщила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. По ее словам, у здорового человека безопасные продукты питания не вызывают отечности.
«Если же такая реакция наблюдается, это повод обратиться к врачу для диагностики, так как причина часто кроется в патологиях сердечно-сосудистой системы, почек, печени или эндокринных желез. У пациентов с уже имеющимися заболеваниями отеки могут провоцировать целые группы продуктов», — заявила специалист в разговоре с «Известиями».
В группу риска входят соленые закуски: чипсы, сухарики, вяленая и соленая рыба, сыры с высоким содержанием соли, готовые соусы. Отечность также могут усиливать сладости — выпечка, торты, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки. Опасность представляют острые, жирные, жареные и консервированные блюда, включая домашние соленья, а также фастфуд, алкоголь и кофеинсодержащие напитки. Волгина пояснила, что основной механизм связан с задержкой жидкости в организме из ‑за избытка соли и сахара, которые нарушают водно‑солевой баланс.
Кроме того, как указала эксперт, отеки иногда возникают на фоне употребления продуктов, содержащих глютен, а также богатых гистамином ферментированных изделий. Поводом для отечности может стать и пищевая аллергия на любой конкретный продукт. Отдельную роль играют готовые изделия с пищевыми добавками, включая глутамат натрия: они усиливают жажду и аппетит, а это ведет к дополнительному потреблению жидкости и ее накоплению в тканях.
Врач рекомендовала при появлении отеков не откладывать визит к терапевту или профильному специалисту. По ее словам, коррекцию состояния необходимо проводить только после обследования и постановки диагноза. «Универсальных рекомендаций по питанию для борьбы с отеками не существует…» — резюмировала Волгина.
Ранее дерматолог и доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, какие меры помогут избавиться от так называемого «синдрома помятого лица», передает 360.ru. По ее словам, для уменьшения отеков необходимо исключить из рациона жирные и чрезмерно соленые продукты, увеличить потребление воды, а также отдавать предпочтение пище, богатой клетчаткой.