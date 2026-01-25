Вор в законе* Юрий Пичугин создал крупнейшую ОПГ на севере России

В 1992 году, выйдя на свободу, Пичуга получил воровской титул и стал «смотрящим» за Коми и частью Архангельской области. Под его контролем находились преступные схемы по рэкету, обложению данью таксистов и проституток, а также крупный легальный бизнес. Он поддерживал заключённых в 16 колониях, что приносило ему доход в виде ежемесячных отчислений от азартных игр.