Вор в законе* Юрий Пичугин создал крупнейшую ОПГ на севере России

Пичугин родился в Свердловской области, но вырос в Коми, где начал криминальную деятельность ещё школьником. В юности его неоднократно доставляли в милицию за мелкие кражи, однако реальных сроков почти не давали. Первое реальное заключение Пичуга получил в 16 лет, после чего он быстро завоевал авторитет среди сокамерников.
В 1992 году, выйдя на свободу, Пичуга получил воровской титул и стал «смотрящим» за Коми и частью Архангельской области. Под его контролем находились преступные схемы по рэкету, обложению данью таксистов и проституток, а также крупный легальный бизнес. Он поддерживал заключённых в 16 колониях, что приносило ему доход в виде ежемесячных отчислений от азартных игр.
Авторитет Пичуги распространялся на всю республику: его слово считалось законом, он следил за соблюдением «понятий» и разрешал некоторые отступления — например, наличие семьи и работы у воров. В то же время любые контакты с правоохранителями он считал принципиальными для своей работы.
Группировка Пичуги устраивала расправы над противниками. В 2005 году был убит его помощник Саша Белый, а вскоре расправились с коммерсантом Игорем Николаевым и смотрящим за Усинском Олегом Токмачевым. В 2010-х годах продолжались убийства бывших соратников и конкурентов по криминальной сфере, включая экс-спецназовца Амонова.
В результате многолетней работы Пичуга и его подчинённые стали фигурантами многочисленных уголовных дел. В июне 2023 года Юрий Пичугин и его ближайший соратник Ломоно получили пожизненные сроки. Их подельники получили от 7,5 до 24 лет лишения свободы.
Пичуга создал одну из самых жестоких и организованных группировок севера России. Его ОПГ контролировала преступные и легальные бизнес-процессы, устраивала расправы над противниками и держала весь регион под влиянием. Судебные решения против главаря и его подчинённых завершили многолетнюю историю группировки, положив точку в её деятельности.
Ранеев Ульяновске суд вынес приговор 15 участникам организованной преступной группировки, признав их виновными в организации экстремистского сообщества, мошенничестве и вымогательстве. Следствие установило, что подсудимые поддерживали криминальные традиции и продвигали идеи создания «воровской» власти среди молодёжи. В рамках расследования выявили дополнительные эпизоды мошенничества и вымогательства, незаконное хранение оружия, вовлечение несовершеннолетнего и финансирование экстремистской деятельности. Суд согласился с квалификацией следствия по 22 эпизодам преступной деятельности и назначил обвиняемым реальные сроки лишения свободы — до 10 лет. Изъято более 3 млн рублей, 50 тыс. долларов и 50 тыс. евро, а также свыше 20 единиц оружия.
*Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.