Авария на Тимуровском проезде в Омске полностью устранена

Коммунальные службы завершили работы по устранению подтопления дома после аварии на водопроводе.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальная авария на Тимуровском проезде, 8, которая накануне привела к затоплению подвала жилого дома, полностью устранена. Напомним, что ранее жительница дома опубликовала видео в социальных сетях, где вода затопила подвал до уровня «по бедро». Пост быстро распространился через телеграм-канал «Новости Омска | Жесть».

Инцидент произошел из-за повреждения водопровода большого диаметра.

«Сотрудники водоканала оперативно отключили воду 24 января в 17:30 для проведения ремонтных работ. Бригады незамедлительно приступили к устранению аварии, и к 2:45 ночи 25 января водоснабжение было полностью восстановлено. Однако последствия прорыва потребовали дополнительных усилий», — рассказали коммунальщики.

Сегодня, 25 января, специалисты проведут обследование подвала дома и организовуют откачку воды.

Ранее мы писали, что в Омске появился креативный Гейзерный ниндзя.