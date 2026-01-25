Авария на Тимуровском проезде в Омске полностью устранена

Коммунальная авария на Тимуровском проезде, 8, которая накануне привела к затоплению подвала жилого дома, полностью устранена. Напомним, что ранее жительница дома опубликовала видео в социальных сетях, где вода затопила подвал до уровня «по бедро». Пост быстро распространился через телеграм-канал «Новости Омска | Жесть».