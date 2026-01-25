Авария на Тимуровском проезде в Омске полностью устранена

Коммунальная авария на Тимуровском проезде, 8, которая накануне привела к затоплению подвала жилого дома, полностью устранена. Напомним, что ранее жительница дома опубликовала видео в социальных сетях, где вода затопила подвал до уровня «по бедро». Пост быстро распространился через телеграм-канал «Новости Омска | Жесть».
Инцидент произошел из-за повреждения водопровода большого диаметра.
«Сотрудники водоканала оперативно отключили воду 24 января в 17:30 для проведения ремонтных работ. Бригады незамедлительно приступили к устранению аварии, и к 2:45 ночи 25 января водоснабжение было полностью восстановлено. Однако последствия прорыва потребовали дополнительных усилий», — рассказали коммунальщики.
Сегодня, 25 января, специалисты проведут обследование подвала дома и организовуют откачку воды.
