Как в Екатеринбурге создали пространство, увековечив в нем Высоцкого

Музей Владимира Высоцкого появился в Екатеринбурге в 2013 году.
25 января, когда Владимиру Высоцкому исполнилось бы 88 лет, особенно остро чувствуется, как жива память о нем. В Екатеринбурге ее хранит уникальный музей. Как частная коллекция превратилась в современное музейное пространство и о каких предметах мечтают создатели, URA.RU рассказала директор екатеринбургского музея Владимира Высоцкого Мария Головина.
Первые шаги к открытию музея.
История музея началась задолго до его официального открытия. Первым шагом к увековечиванию памяти артиста в Екатеринбурге стала установка городской скульптуры Владимира Высоцкого и Марины Влади в 2006 году. Автором композиции выступил уральский скульптор Александр Сильницкий.
Вторым важным событием стал визит в город в 2011 году самой Марины Влади: французская актриса и вдова поэта приехала на Урал с гастролями. «У нас была возможность с ней познакомиться, лично пообщаться и из первых уст узнать очень многое», — вспоминает директор музея.
Памятник рядом с «Антеем» стал первым шагом к созданию музея.
Параллельно в Екатеринбурге строился самый высокий на тот момент небоскреб за пределами Москвы. Его создатель, предприниматель и поклонник творчества Высоцкого Андрей Гавриловский, обратился к семье артиста с просьбой дать согласие на присвоение зданию его имени. «Семья Владимира Семеновича дала официальное разрешение для того, чтобы присвоить уральскому небоскребу имя “Высоцкий”. Более того, на сегодняшний день в мире нет других небоскребов, которые бы носили имя поэта», — подчеркивает Мария Головина.
После постройки небоскреба стало очевидно: частная коллекция Андрея Гавриловского, связанная с творчеством и жизнью Владимира Высоцкого, переросла приватный формат. «В какой то момент коллекция пополнилась гримерным столиком из театра на Таганке, тем самым, за которым гримировались артисты “таганки” перед выходом на сцену, в том числе и Владимир Высоцкий. Нам захотелось поделиться этим, стали думать как выставить его, а может быть и всю коллекцию, чтобы это было доступно каждому, как и сами песни Высоцкого. И вот, наверное, это была отправная точка для создания музея», — говорит директор.
Торжественный запуск.
Музей открылся в январе 2013 года, заняв на тот момент один этаж в бизнес-центре «Высоцкий». К 2016 году коллекция разрослась настолько, что открыли второй этаж.
Никита Высоцкий помогал в создании музея.
Большую роль в становлении площадки сыграла поддержка сына поэта — Никиты Высоцкого, возглавляющего Государственный музей Владимира Высоцкого в Москве. Первая выставка, которая появилась на новой культурной площадке, была совместным проектом. «Никита Владимирович помогал нам сформировать концепцию, много консультировал, направил художника — оформителя, это был большой совместный труд. И потом на протяжении нескольких лет московский музей курировал нашу деятельность, каждые полгода направляли к нам свои “выездные” экспозиции: приходила запломбированная готовая выставка с описанием, концептом и мы размещали ее в стенах екатеринбургского музея.», — вспоминает Головина.
Концепция екатеринбургского музея оказалась уникальной: создатели изначально отказались от взгляда на Высоцкого только как на барда, актера или поэта. «Конечно, в первую очередь, нам хотелось показать все грани его творчества, но еще очень важная задача, которую мы себе ставили — показать и эпоху, в которой Высоцкий жил и творил, эпоху советского периода жизни нашей страны», — объясняет Мария Головина.
К тому же с самого начала музей позиционировал себя не как собрание фотографий и документов, а как творческая площадка. Здесь до сих пор регулярно проходят музыкальные вечера, концерты, конкурсы чтецов для молодежи, где участники разыгрывают целые моноспектакли по произведениям Высоцкого.
Как формировалась коллекция музея Высоцкого.
Стоит отметить, что формирование коллекции — дело кропотливое и постоянное. Команда музея отслеживает все аукционы, которые так или иначе связаны с мемориальными вещами Высоцкого, и старается участвовать в них. Например, в 2015 году на аукционе во Франции, который организовала Марина Влади, удалось приобрести последнее стихотворение поэта.
За этой машиной пришлось поохотиться.
Отдельная детективная история — поиск автомобиля Mercedes 350 W116 1976 года, которым владел Высоцкий. «Было известно, что Mercedes после его гибели был продан. Он сменил очень много владельцев, были лишь рукописные доверенности о купле-продаже, по этой цепочке мы долго и целенаправленно искали автомобиль. Когда наконец-то стало понятно, что мы его нашли, убедиться, что это тот самый Mercedes, помог только VIN-номер на двигателе. На тот момент машина была в плачевном состоянии, не на ходу, а хозяева не знали, кто был его первоначальным владельцем», — вспоминает Мария Головина.
Автомобиль прошел полную реставрацию и теперь является одним из центральных экспонатов музея. Посетители часто спрашивают, как такой большой объект, как автомобиль, оказался внутри музея, который расположился на 2 и 3 этажах. А разгадка проста: часть стены музея выходит на паркинг бизнес-центра «Высоцкий», там есть проезд, через который машина заехала внутрь. Потом эту стену закрыли и оформили под музейное пространство.
Также один из самых впечатляющих экспонатов — восковая фигура Высоцкого, выполненная в его полный рост, созданная тем же Александром Сильницким. Она настолько реалистична, что многие посетители поражаются сходству с поэтом.
Каким экспонатам мечтает пополниться музей.
«Все новые экспонаты, которые к нам попадают, мы стараемся интегрировать в существующую экспозицию, иногда это дает толчок для создания целой новой выставки, за счет этого наш музей постоянно меняется, развивается. Из того, что может появиться и что бы нам хотелось сделать в ближайшее время, это выставку, посвященную первой жене Владимира Высоцкого, Изе Высоцкой. Можно сказать, что она наша с вами “соседка” — проживала до последних своих дней в Нижнем Тагиле, там же служила в Нижнетагильском драматическом театре», — поделилась директор.
Сейчас музей Высоцкого занимает два этажа.
Также в екатеринбургском музее мечтают найти и приобрести билет на спектакль «Гамлет» в «Театре на Таганке» 27 июля 1980 года. В этом спектакле Владимир Высоцкий должен был сыграть одну из своих самых известных театральных ролей, но 25 июля 1980 года он погиб. Постановку в тот вечер отменили.
«В театре сделали объявление: в связи с отменой спектакля все желающие могут сдать свои билеты в кассу и получить обратно деньги. Как известно, ни один билет сдан не был! Все эти билеты хранятся у людей как раритет, как память о Владимире Высоцком. И мы очень мечтаем и ищем, чтобы такой билет нашелся и попал в экспозицию нашего музея», — рассказала Головина.