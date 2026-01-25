Как в Екатеринбурге создали пространство, увековечив в нем Высоцкого

Отдельная детективная история — поиск автомобиля Mercedes 350 W116 1976 года, которым владел Высоцкий. «Было известно, что Mercedes после его гибели был продан. Он сменил очень много владельцев, были лишь рукописные доверенности о купле-продаже, по этой цепочке мы долго и целенаправленно искали автомобиль. Когда наконец-то стало понятно, что мы его нашли, убедиться, что это тот самый Mercedes, помог только VIN-номер на двигателе. На тот момент машина была в плачевном состоянии, не на ходу, а хозяева не знали, кто был его первоначальным владельцем», — вспоминает Мария Головина.