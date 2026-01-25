Певица Алена Свиридова впервые стала бабушкой

Певица Алена Свиридова, известная по песне «Розовый фламинго», сообщила в своих социальных сетях, что несколько месяцев назад впервые стала бабушкой. По ее словам, только сейчас ей удалось лично познакомиться с внучкой, ради чего она отправилась в Канаду.
Артистка рассказала, что долго не раскрывала причину поездки за границу, так как привыкла беречь личную жизнь. Она добавила, что внучку зовут Изабель и встреча с ней стала для нее особенным и эмоциональным событием.
— Вот, мои друзья, позвольте представить вам мою внучку Изабель, — написала артистка в личном блоге.
Свиридова также поделилась, что уже проводит с внучкой много времени и поет ей колыбельные. По ее словам, малышка реагирует на музыку с интересом, и она планирует сочинять для нее песенки.
Новость вызвала активный отклик в соцсетях. Коллеги и поклонники поздравили артистку с новым статусом, отметив, что внучка очень похожа на бабушку. Девочка родилась в семье старшего сына Свиридовой, который живет в Канаде.
