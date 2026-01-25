В Иркутске в выходные дни дорожники усилили работу по уборке снега. За прошедшую ночь с магистралей вывезли три тысячи тонн осадков. На участках улиц Софьи Перовской, Иосифа Уткина, Чапаева, Дмитрия Донского, Фрунзе, Депутатская, Горная и многих других работает около 170 рабочих с помощью 80 единиц техники. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.