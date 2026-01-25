В Иркутске в выходные дни дорожники усилили работу по уборке снега. За прошедшую ночь с магистралей вывезли три тысячи тонн осадков. На участках улиц Софьи Перовской, Иосифа Уткина, Чапаева, Дмитрия Донского, Фрунзе, Депутатская, Горная и многих других работает около 170 рабочих с помощью 80 единиц техники. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— По ночам и в выходные дни трафик существенно ниже. Это позволяет усилить очистку, погрузку и вывоз снега с основных улиц. Основная задача — убрать накаты, очистить обочины, — сказал руководитель муниципального предприятия Василий Ефремов.
Для комфорта жителей особое внимание будет уделено чистоте остановок общественного транспорта и тротуаров. Также дороги и пешеходные переходы обработают противогололедными средствами.