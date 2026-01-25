Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 января в Ростовской области продолжится снегопад

Снег, ветер и скользкие дороги: прогноз погоды на 25 января опубликовали донские синоптики.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 января, в Ростовской области снова пройдет снегопад, дороги будут скользкими. Об этом предупреждают синоптики.

— Облачно с прояснениями. Небольшой и умеренный снег, утром в отдельных районах сильный снег. Местами метель. На дорогах сохранится гололедица, возможны снежные заносы, — говорится в прогнозе на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Ветер будет северо-восточным и восточным 8−13 м/с. Температура воздуха днем по северной половине региона составит от −11 до −16 градусов, по южной половине — от −6 до −11.

В устье реки Дон продолжится ветровой сгон, уровни воды на участке реки от Аксая до Азова понизятся до неблагоприятных отметок и ниже.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.