25 января в Ростовской области продолжится снегопад

Сегодня, 25 января, в Ростовской области снова пройдет снегопад, дороги будут скользкими. Об этом предупреждают синоптики.
— Облачно с прояснениями. Небольшой и умеренный снег, утром в отдельных районах сильный снег. Местами метель. На дорогах сохранится гололедица, возможны снежные заносы, — говорится в прогнозе на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
Ветер будет северо-восточным и восточным 8−13 м/с. Температура воздуха днем по северной половине региона составит от −11 до −16 градусов, по южной половине — от −6 до −11.
В устье реки Дон продолжится ветровой сгон, уровни воды на участке реки от Аксая до Азова понизятся до неблагоприятных отметок и ниже.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.