Альпинист Алекс Хоннольд покорил Тайбэй 101 без страховки за полтора часа

Финал восхождения. Видео © YouTube / Netflix Sports.
На вершине Хоннольд сделал селфи. Изначально подъём был запланирован на 23 января, но перенос произошёл из-за неблагоприятных погодных условий. Альпинист подчеркнул, что исход восхождения всегда зависит от капризов природы.
Перед началом подъёма Хоннольд сообщил фанатам, что надеется, что зрители смогут прочувствовать радость и напряжение этого опыта, оценив красоту окружающего пейзажа. Тайбэй 101, открытый в 2004 году по проекту C.Y. Lee & Partners, остаётся одним из крупнейших небоскрёбов мира. В нём располагаются обсерватории, рестораны, торговые площади, офисные помещения и Тайваньская фондовая биржа.
Ранее Life.ru писал, что группа из 12 российских альпинистов оказалась заблокирована на склоне вулкана Сидли в Антарктиде. Поднявшись на высоту 1500 метров, они были накрыты жесточайшей вьюгой. Они не могли ни продолжить восхождение, ни спуститься вниз.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.