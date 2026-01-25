Ричмонд
Альпинист Алекс Хоннольд покорил Тайбэй 101 без страховки за полтора часа

Альпинист Алекс Хоннольд завершил одиночное восхождение на Тайбэй 101 без использования страховки, поднявшись на высоту 509,2 метра (1667 футов). Процесс занял у альпиниста 1 час 31 минуту. За восхождением наблюдал весь мир благодаря прямой трансляции на Netflix.

Источник: Life.ru

Финал восхождения. Видео © YouTube / Netflix Sports.

На вершине Хоннольд сделал селфи. Изначально подъём был запланирован на 23 января, но перенос произошёл из-за неблагоприятных погодных условий. Альпинист подчеркнул, что исход восхождения всегда зависит от капризов природы.

Перед началом подъёма Хоннольд сообщил фанатам, что надеется, что зрители смогут прочувствовать радость и напряжение этого опыта, оценив красоту окружающего пейзажа. Тайбэй 101, открытый в 2004 году по проекту C.Y. Lee & Partners, остаётся одним из крупнейших небоскрёбов мира. В нём располагаются обсерватории, рестораны, торговые площади, офисные помещения и Тайваньская фондовая биржа.

Ранее Life.ru писал, что группа из 12 российских альпинистов оказалась заблокирована на склоне вулкана Сидли в Антарктиде. Поднявшись на высоту 1500 метров, они были накрыты жесточайшей вьюгой. Они не могли ни продолжить восхождение, ни спуститься вниз.

