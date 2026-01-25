Японцы прощаются с последними в стране пандами перед их возвращением в Китай

Поклонники панд в воскресенье, 25 января, собрались в токийском зоопарке Уэно, чтобы в последний раз увидеть близнецов Сяо Сяо и Лэй Лэй перед их возвращением в Китай. Как сообщает Associated Press, отъезд животных, запланированный на 27 января, впервые за полвека оставит Японию без панд.
Отмечается, что шансы на появление новых панд минимальны из-за напряженных отношений между Токио и Пекином. Китай впервые передал панд Японии в 1972 году в честь нормализации дипломатических связей, и с тех пор они стали одними из самых любимых животных в стране.
В день прощания зоопарк посетили большие толпы, несмотря на ограничение времени просмотра до одной минуты. Гости фотографировали и снимали панд, приносили игрушки и выкрикивали их имена, пока животные ели бамбук и гуляли в вольере, передает издание.
Сяо Сяо и Лэй Лэй родились в зоопарке Уэно в 2021 году.
Китай передает панд другим государствам в рамках так называемой пандовой дипломатии, сохраняя при этом право собственности на животных и их потомство.
Тем временем в Московском зоопарке китайская делегация тщательно осмотрела все зоны павильона «Фауна Китая» и высоко оценила условия содержания больших панд.